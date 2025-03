Bernini: “Su Università per Stranieri di Reggio Calabria è stato fatto tutto il possibile”

“Il ministero non ha poteri inibitori nè sanzionatori quindi lascio a disposizione della commissione il contenuto della risposta che descrive tutti i percorsi di quanto fatto finora. Tutti i ministri – la questione ne ha riguardati tre-quattro- hanno cercato di esercitare una funzione di verifica, controllo, contenimento delle irregolarità a protezione delle famiglie e degli studenti. L’attuale governance ha addirittura pubblicato uno statuto non legittimato di cui abbiamo disposto la revoca. C’è un ricorso al Tar ma speriamo di poter garantire che la qualità dell’offerta formativa non sia inficiata da contrasti legati ad una doppia governance che il Mur non può sciogliere”. Così la ministra dell’Università Anna Maria Bernini rispondendo alla deputata Anna Laura d’Orrico (M5S) in merito ad una interrogazione riguardante l’Università per stranieri di Reggio Calabria.