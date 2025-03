Il sindaco Falcomatà esprime il cordoglio della Città Metropolitana per la prematura scomparsa del giovane attivista di Villa San Giovanni Francesco Talia: “Lascia grande vuoto”

“La Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa del giovane ed appassionato attivista di Villa San Giovanni Francesco Talia”. Lo afferma in una nota il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà. “La scomparsa di Francesco – dichiara il sindaco – lascia un vuoto nella comunità villese e metropolitana e in quanti hanno avuto modo di conoscerlo, condividendo il suo percorso di impegno civile e culturale al servizio del territorio”.

“Giovane imprenditore, da sempre impegnato nel sociale, Francesco è stato un cittadino animato da una forte passione per il bene comune, per l’ambiente, per la cultura e per la sua Villa San Giovanni. La sua dedizione e il suo entusiasmo nel portare avanti iniziative a favore del territorio dell’area dello Stretto, in difesa delle sue ricchezze ambientali e delle fasce più fragili della comunità, sono state un esempio per tanti giovani villesi e non”.

“In questo momento di dolore – conclude il sindaco – desidero esprimere a nome mio e dell’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria le più sentite condoglianze alla famiglia Talia, ai suoi amici e compagni e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo, gli hanno voluto bene e hanno condiviso il suo percorso di impegno sociale e politico. Il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore di chi ha avuto la fortuna di apprezzarne le straordinarie doti umane e l’instancabile attività di servizio nei confronti della sua comunità, che certamente non saranno dimenticate”.