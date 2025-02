Reggio, eletta la nuova segreteria aziendale della Cisl-Fp Città Metropolitana

Importanti nomine in seno alla Cisl Fp della Città Metropolitana sono state ufficializzate durante la riunione del Direttivo convocato dal Segretario generale, Vincenzo Sera. Alla riunione hanno preso parte, oltre ai numerosi partecipanti presenti nella sede di Via Mazzini, anche altri da remoto, per ragioni di servizio.

Il Segretario generale ha formalizzato le volontà emerse nella riunione pre-congressuale degli iscritti: in particolare, su proposta dell’uscente Felice Foti, ad assumere la carica di Segretaria aziendale è Elena Festa, affiancata dai componenti della segreteria Cecilia Saccà ed Alberto Ieraci; mentre a rinnovare il Direttivo sono state le nomine di Angela Latella e Lucia Guerrasio.

Via poi al dibattito interno – si legge nel comunicato stampa del sindacato -sulla macrostruttura, avviata con l’istituzione dei 3 dipartimenti guidati rispettivamente dalla dott.ssa Giuseppina Attanasio, dalla dott.ssa Domenica Catalfamo e dall’architetto Giuseppe Mezzatesta, in capo alla quale sono stati nominati Vice Segretari il dirigente Francesco Macheda e Fabio Nicita, dirigente del Settore innovazione. La discussione si è, inoltre, estesa alle vexate quaestiones inerenti le procedure concorsuali non ancora esperite per far fronte al fabbisogno organico dell’Ente Metropolitano e la cui carenza è stata finora sopperita mediante ad ulteriori scorrimenti di graduatori nonché quella sulla produttività del 2023, cui non è stato avviato neppure l’iter per le valutazioni propedeutiche alla compilazione delle graduatorie per i differenziali economiche 2023/24.

Le elezioni delle RSU, previste per il 15/16 Aprile c.a, hanno poi impegnato i delegati sindacali nella discussione organizzativa a tutto tondo, accolta con decisione ed entusiasmo da parte di tutti i presenti; nel merito, infatti, il Segretario Generale ha incassato – con soddisfazione- la totale disponibilità per le candidature che si andranno a valutare per la firma della lista.