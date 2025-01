Atto vandalico al Villaggio di Natale di Cittanova: lo sdegno dell’Amministrazione Comunale

«A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale di Cittanova esprimo ferma condanna per l’atto vandalico che, nella notte scorsa, ha causato il danneggiamento di una parte del Villaggio di Natale, in piazza San Rocco». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova, avv. Domenico Antico, a seguito del danneggiamento di alcune luci artistiche installate nella piazza adiacente la Villa Comunale nell’ambito del “Villaggio di Natale” realizzato dall’Associazione Philene.

«La Comunità di Cittanova – ha proseguito il Primo Cittadino – non tollera più, in alcun modo, accadimenti del genere e stigmatizza con forza qualsiasi possibile forma di degrado civico o di vandalismo nocivo al paese e alle sue ambizioni di crescita e rinascita. Da parte nostra, in totale sintonia con i sentimenti della cittadinanza, esprimiamo solidarietà all’Associazione Philene e a tutti i suoi tesserati. Questa realtà, animata da tantissimi giovani innamorati di Cittanova e della Calabria, lavora da anni per il riscatto di questa terra con impegno e opere concrete. In particolare, intensa è stata la collaborazione tra questa realtà e il Comune anche nelle ultime settimane. Dal Villaggio di Natale, passando per la Tombolata Solidale e altre iniziative pubbliche, il contributo dell’Associazione è stato significativo e prezioso per la Comunità e per tale ragione vogliamo ringraziare il Presidente Carmelo Milicia e tutti i giovani associati».

Ha poi concluso il Sindaco avv. Domenico Antico: «Stiamo lavorando ad un progetto di rinascita di Cittanova e niente ci farà desistere da tale percorso. Siamo impegnati, tra l’altro, al potenziamento del sistema di videosorveglianza pubblico affinché, già nel prossimo futuro, il paese possa trovare ulteriori strumenti utili alla sicurezza e alla tutela collettiva».