Un Concerto di Luce e Spiritualità: “Concert Light – Musica alla Luce delle Candele”

La Cappella San Paolo del Seminario Arcivescovile “Pio XI” ha accolto, la sera del 14 dicembre 2024, uno degli eventi più suggestivi del periodo natalizio a Reggio Calabria: il concerto “Concert Light – Musica alla luce delle candele”. Alle ore 19:30, davanti a oltre 300 partecipanti, l’atmosfera si è riempita di melodie ispirate, dando inizio al calendario natalizio con un’esperienza unica di arte e contemplazione.

Organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “F. Cilea”, il concerto ha offerto un percorso musicale intriso di profondità spirituale e bellezza artistica. La luce tremolante delle candele, simbolo di speranza e riflessione, ha creato un ambiente intimo e solenne, perfetto per l’ascolto dei brani di musica religiosa eseguiti magistralmente.

Un Trio di Eccellenza

I protagonisti della serata sono stati tre artisti di straordinaria sensibilità:

Luisa Umbaca, soprano

Mattia Rigillo, mezzosoprano

Alessandra Colavito, organista

Attraverso le loro voci e l’arte organistica, accompagnate da letture spirituali introdotte dal Maestro Gabriele Aleo, hanno portato il pubblico in un viaggio emozionale e spirituale. I brani selezionati, tratti dal repertorio della musica sacra, hanno evocato riflessione e meraviglia, coinvolgendo gli spettatori in un’intensa preparazione al Natale.

Un Messaggio di Luce e Fede

L’evento, suggestivo sia dal punto di vista artistico che religioso, ha saputo coniugare bellezza e spiritualità. La luce delle candele ha assunto un significato simbolico, tracciando un cammino di fede verso il Natale e ricordando che, come sottolineato dal Rettore del Seminario, Don Simone Vittorio Gatto, “nessuno si può arrogare il diritto di spegnere la Luce del prossimo, soprattutto quando la luce è un rimando alla verità, in un mondo fatto di luci artificiali e apparenze”.

Il Seminario, luogo di cultura e spiritualità, è stato definito dalla dott.ssa Adriana Musella, dal direttore del Conservatorio Prof. Francesco Romano e dal presidente del Conservatorio Dott. Lamberti Castronuovo, un “bene inviolabile” per la città. Durante la serata, essi hanno ribadito l’importanza di preservare e tutelare il Seminario, luogo simbolo e affettivo per la diocesi e tutta la comunità reggina. Gli stessi hanno espresso al Rettore, gratitudine per la collaborazione e desidero di altre vivere collaborazioni

Una Serata Indimenticabile

“Concert Light – Musica alla luce delle candele” ha rappresentato un momento di straordinaria elevazione artistica, capace di connettere il pubblico con l’essenza più profonda del Natale. Non solo un concerto, ma un’esperienza che ha unito arte, fede e comunità in un evento di rara bellezza, destinato a rimanere nel cuore di tutti i presenti.

Un appuntamento che ha saputo celebrare la musica come linguaggio universale di pace e speranza, illuminando la strada verso il Natale con la luce della bellezza e della verità.