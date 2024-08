A Roghudi prende il via il “Transit teatro & clown”

Roghudi ha preso il via “Transit teatro & clown” Con il laboratorio-spettacolo “La fabbrica dei pupazzi” e lo spettacolo “Zampalesta u cane tempesta” il “Transit Teatro & Clown” ha preso ufficialmente il via. Il doppio appuntamento si è tenuto a Roghudi, dove saranno ospitate tutti gli altri appuntamenti da cartellone del festival-rassegna organizzato dall’associazione Urbana ETS, con il patrocinio del comune ospitante.Lunedì è stato proposto un doppio appuntamento. Nel corso della prima parte con la “Fabbrica dei pupazzi”, davanti ai bambini e alle loro famiglie presenti all’Access-point, è stato spalancato il magico mondo dell’arte del riciclo e della costruzione: i piccoli, con le loro mani, hanno realizzato splendidi pupazzi con carta, scotch e tappi colorati. Angelo Gallo (Teatro della Libellula) ha condotto il laboratorio artistico, accompagnando i partecipanti alla scoperta dell’uso di materiale dalle mille funzioni, che può assumere, con un minimo di inventiva, con l’arte del riciclo, forme diverse e graziose. Tutti quanti, bambini e adulti, hanno partecipato all’attività con entusiasmo, trasformandosi in talentuosi artisti ambientalisti, desiderosi di portarsi a casa e mettere in pratica insegnamenti preziosi utili a difendere il pianeta terra e, allo spesso tempo. Per i contenuti trasmessi, l’occasione ha assunto la piacevole connotazione di incontro ludico tra genitori e figli.In serata, in piazza Municipio, gli artisti del “Teatro della Libellula” hanno messo in scena la storia “Zampalesta u cane tempesta”, un cane lupo ridotto in catene dal padrone, che scappa seminando ilarità e divertimento ma che alla fine trova la libertà e inizia una nuova vita rispettosa con il suo padrone. Una piazza multiculturale che, grazie alla sua diversità e al suo spirito inclusivo, ha saputo immergersi e identificarsi con la storia rappresentata, entrando in una connessione emotiva e divenendo un tutt’uno con la drammaturgia dello spettacolo. Il programma del “TTC” proseguirà il 22 settembre, quando sempre in piazza Municipio sarà ospitato il gruppo musicale Mattanza con una tappa del “Managhe tour 2024”. A seguire le altre quattro serate messe in cartellone, rispettivamente, il 5 e 26 ottobre, il 30 novembre e, in chiusura, il 14 dicembre.Il “Transit teatro & clown” è un progetto che persegue la precisa finalità di valorizzare al meglio il territorio della Città metropolitana, muovendo da uno dei centri di riferimento per quanto riguarda la minoranza linguistica del Greci di Calabria: Roghudi.La serata di esordio è stata seguita dagli amministratori comunali, da quali sono arrivate parole di gratitudine per la rassegna e per l’artista che, domenica pomeriggio e sera, ha incantato i bambini ma non solo.