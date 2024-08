“Il calcio romantico”, Marco Lanza presenta il suo nuovo libro al Circolo “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria.

Il linguaggio “arabo” dell’allenatore Franco Scoglio, le battute ironiche degli allenatori Boskov e Liedholm, le dichiarazioni indimenticabili di molti Presidenti, aneddoti, curiosità e ricordi personali, sono contenuti nel libro, appena uscito in libreria che ha per titolo “I protagonisti del calcio romantico” scritto da Marco Lanza per oltre vent’anni inviato della redazione sportiva di Telemontecarlo, oggi La7.

L’autore ci ricorda gli anni belli del calcio italiano, da lui definito romantico, periodo in cui questo sport faceva divertire. Poi con l’ avvento della zona totale è cambiato tutto.

La geometria ha preso il sopravvento sulla fantasia e, come scrive nella prefazione il più noto e stimato di sempre telecronista Rai Bruno Pizzul, le successive evoluzioni hanno portato al “non gioco”. Un periodo romantico che non tornerà mai più.

Di questo, nell’ ambito degli incontri organizzati dal Reghium Julii, si parlerà martedì 6 agosto alle ore 19.30 presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria.

Presenzieranno il presidente del Reghium Julii Giuseppe Bova, il presidente del Circolo del Tennis Ezio Privitera, Mimmo Praticò già presidente della Reggina 1914, l’autore del libro Marco Lanza e gli ex calciatori Emanuele Curcio, Giuseppe Indaimo e Franco Ipsaro Passione. La presentazione sarà moderata dal giornalista Rai e storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” Tonino Raffa.

L’autore del libro Marco Lanza, da inviato e telecronista, ha seguito cinque Mondiali di calcio, quattro Europei, quattro Olimpiadi, due Mondiali di basket e incontri europei, tra gli altri, di Inter, Milan e Juventus. Oltre ai 50 grandi protagonisti di quel calcio di allora, l’ autore ha inserito le “dichiarazioni indimenticabili” di grandi personaggi e non solo del calcio. Infine, “L’albo d’oro commentato”, 100 anni di storia del calcio italiano (1889/1990). Un periodo romantico che non tornerà mai più.