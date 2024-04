“Giornata del mare e della cultura marinara” a Reggio, Mancuso: “Segnale di grande attenzione per la Calabria”

“È l’occasione per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del mare come fonte di vita e delle coste, promuovendo azioni finalizzate a sviluppare la conoscenza del mare come valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. La scelta del ministro Valditara di celebrare questa giornata a Reggio è un segnale di grande attenzione per la Calabria“.

L’ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, in occasione della “Giornata del mare e della cultura marinara” che si svolge ogni anno dal 2017 per esaltare l’importanza sociale, culturale ed economica del nostro mare.

Ha aggiunto Mancuso: “La consapevolezza delle meraviglie che vanno tutelate e protette e la responsabilità di rispettare il mare assume un ruolo chiave nello sviluppo dell’intera economia nazionale e un dovere per le future generazioni. Il legame fra mare e terra, poi, rappresenta un tratto dell’identità millenaria della Calabria fra storia e futuro. Ecco perché bisogna ancora di più essere consapevoli che il rispetto dell’ambiente in generale e del mare in particolare, costituisce la condizione indispensabile per valorizzare l’imponente patrimonio naturalistico e promuovere sviluppo sostenibile”.