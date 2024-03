Precetto Pasquale Interforze al Duomo, il Presidente Marra: “Ci uniamo all’invito alla pace, come sottolineato dall’Arcivescovo Morrone, che ci riporta al continuo impegno e alla dedizione degli uomini e delle donne in uniforme”

In occasione della Pasqua, è stato celebrato nella Basilica Cattedrale il Precetto Pasquale Interforze, il tradizionale appuntamento liturgico dedicato al personale delle Forze dell’Ordine e degli altri corpi, civili e militari, dello Stato. A celebrare la Santa Messa è stato l’Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Reggio Calabria – Bova, Monsignor Fortunato Morrone. Insieme ai rappresentanti delle Forze Armate e dei Corpi armati e non dello Stato, per l’Amministrazione c’era il presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra.

«Ci uniamo all’invito alla pace e all’amore verso il prossimo, come sottolineato da sua Eccellenza l’Arcivescovo Morrone, che ci riporta anche al continuo impegno e la dedizione degli uomini e delle donne in uniforme» ha evidenziato Marra.

«Voglio esprimere la massima gratitudine alle Forze dell’Ordine per l’operato quotidiano in favore della cittadinanza. Baluardo di legalità, esse rappresentano un punto di riferimento per l’intera comunità, non solo per la puntuale azione repressiva, ma per l’impegno continuo nei confronti della città» ha poi concluso il Presidente del Consigli