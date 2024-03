Basket in carrozzina, buona la prima dell’Eurocup a Reggio Calabria

Si è concluso con successo l’Eurocup di Basket in carrozzina. Organizzata dalla società reggina Reggio Bic, host per l’IWBF, la manifestazione si è svolta per la prima volta a Reggio Calabria.

E’ stata una “scommessa” per la Reggio Bic Reggio Calabria, che, grazie l’aiuto di tante persone, attività commerciali, istituzioni e non solo, ha fatto si che filasse tutto per il meglio e soprattutto far vedere al mondo intero che Reggio Calabria sa fare le cose per bene.

Sono trascorsi due giorni fantastici, fatti di sacrifici e tanto divertimento accanto a Basket in Carrozzina di altissimo livello: il divertimento già citato,è stato davvero “contagioso” sia tra gli atleti sia tra i volontari che hanno fatto un grande lavoro.

Non è mancato il risultato sportivo, infatti la compagine reggina ha ben figurato piazzandosi sul gradino più basso del podio, ma con prestazioni intense dando filo da torcere a tutte le formazioni inclusa vincitrice della qualificazione, ovvero l’Iberconsa Amfiv Vigo (Spagna) ,idem per candidata favorita l’Elan Chalon (Francia).

Ovviamente, dietro alla risultante finale, c’è stata una programmazione di quasi un anno.

I problemi nono sono mancati, ma la presidente Ilaria D’Anna e tutto lo staff amaranto si sono impegnati in chiave esponenziale per far si che tutto andasse per il meglio, finanche a fare nottate al Palacalafiore durante l’allestimento e alle gare in programma.

“È stato un evento molto “temuto” sono soddisfatta della riuscita bella esperienza” – ha dichiarato la Presidente Ilaria D’anna. “La nostra squadra nonostante alcuni ed importanti giocatori in meno ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Potevamo fin’anche arrivare primi ma speriamo di fare meglio nelle prossime edizioni – ha proseguito D’Anna – spero che un’altra Eurocup ci sarà nella nostra città, ma con ancora persone ha godersi questo magnifico spettacolo che è andato in scena”.