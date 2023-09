Reggio, l’11 settembre torna lo “Youth Work Fest “

Tutto pronto per la seconda edizione di “Youth Work Fest “, format dedicato allo youth work, una professione ancora troppo poco conosciuta ma di grande importanza per lo sviluppo socio-educativo dei giovani, nonché un momento di confronto tra giovani, decisori, esperti e operatori del settore gioventù sulla condizione giovanile in città, arricchito da performance di giovanissimi artisti e artiste della nostra città.

L’evento è organizzato dal Comune di Reggio Calabria, Assessorato alle Politiche Giovanili, in cooperazione con APICE – Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa, nell’ambito del progetto “Giovani Fermenti. Per il bene Comune” co-finanziato da ANCI- Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che prevede anche l’avvio del primo Centro Giovanile in un bene confiscato in centro città.

Nell’arco degli ultimi 3 anni l’Assessore alle Politiche Giovanili, Giuggi Palmenta, ha lavorato, insieme agli enti del terzo settore e in dialogo con attori nazionali e internazionali, per supportare il riconoscimento della figura professionale dello youth worker e il valore dell’educazione non formale nel percorso di crescita dei e delle giovani. Proprio per questo, nell’ambito del menzionato progetto, è previsto anche il primo corso di formazione di livello municipale, “Diventare Youth Worker”, realizzato in cooperazione con NINFEA, associazione nazionale degli youth workers, che si svolgerà presso la Sala Spinelli – palazzo CEDIR, dal 25 al 29 Settembre 2023 (candidature aperte fino al 17 Settembre 2023).

Lo Youth Work Fest prevede un momento di talk tematico su “Essere giovani a Reggio Calabria”.

Interverranno: