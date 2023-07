Blue Tour 2023, il veliero Jancris fa tappa a Villa San Giovanni

Approderà a Villa San Giovanni il veliero Jancris, ambasciatore di “BLUETOUR” manifestazione nazionale, che segna un percorso di collegamento, una vera e propria rete internazionale tra Città rivolte verso il mare, che dal mare traggono giovamento e proiettano speranze e prospettive di crescita, oltre a ritrovare le origini della propria identità.

Bluetour è organizzata da Italian Blue Tour, rete di organizzazioni nata per promuovere il patrimonio blu e sensibilizzare al risparmio della risorsa dell’acqua, e da Lega navale Delegazione Universitaria Tor Vergata e Associazione Velica Jancris. La tappa di Villa San Giovanni avrà luogo per la prima volta quest’anno con l’ingresso del Comune all’interno della rete Italian Blue Route, che si ispira ai principi della Blue Economy e al turismo sostenibile, fortemente condivisi da questa Amministrazione come principi cardine da utilizzare come bussola nel panorama dello sviluppo territoriale attraverso la valorizzazione del patrimonio materiale ma soprattutto immateriale di Villa San Giovanni, come lo Stretto, luogo di miti e leggende, fonte di prosperità economica e di ispirazione artistica.

L’evento avrà luogo domenica 30 luglio alle 18:30, presso la Marina del Sud del molo di sottoflutto in località Croce Rossa di Villa San Giovanni, con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, l’Associazione MedFort, il GAL BaTiR, la Lega Navale Italiana, l’Associazione Velica Jancris, l’Associazione Italiana Camperisti. Interverranno il Sindaco Avv. Giusy Caminiti, l’Assessore al Turismo, eventi e rapporti Internazionali Dott.ssa Maria Grazia Melito, l’Assessore alla cultura e turismo del Comune di Messina Prof. Vincenzo Caruso tra i fondatori dell’Italian Blue Route, il dott. Emanuele Oliveri Presidente del GAL BaTiR, , il Professor Renato Carafa della Lega Navale Italiana delegazione Universitaria Tor Vergata, Alfredo Giacon dell’Associazione Velica Jancris, il Professor Augusto Cosentino – Presidente dell’Associazione Italiana di Cultura Classica delegazione Columna Rhegina di Villa San Giovanni.

Due importanti realtà del settore turistico gastronomico e ricettivo di Villa San Giovanni saranno presenti: Boccaccio il Pescatore 1973 e Altafiumara Resort & SPA, con stand per la promozione del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse villesi, vere protagoniste del rilancio della città a livello turistico nazionale e internazionale.

Villa San Giovanni ha un potenziale inestimabile, collocandosi come Città dello Stretto che fa da tramite al passaggio euro-mediterraneo, tra la realtà isolana e quella continentale che la rendono Città di passaggio intenso come dualismo tra una dimensione terrena, ma che guarda al mare, e una dimensione acquatica che la collega alle rotte mediterranee di crescita, sviluppo e turismo sostenibile.