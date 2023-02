Reggio, al via i corsi per assaggiatori di vino

Da Martedì’ 7 Marzo prende avvio il XIV Corso per Assaggiatori di Vino organizzato e indetto dalla sezione ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) di Reggio Calabria.

Il Corso, avrà interamente luogo presso la sala meeting del Torrione Hotel a Reggio Calabria.

I corsi ONAV sono abilitanti per il conseguimento della Patente di Assaggiatore di Vino ai sensi del DPR 8/7/1981 n. 563.

Proprio per rendere note le attività corsuali ONAV, nella giornata di Mercoledì 1 Marzo dalle ore 17:30 presso l’Aula della Residenza Universitaria di Merito dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà la presentazione dei CORSI ONAV per Assaggiatori di Vino 2023

I corsi ONAV si articolano attraverso 15 lezioni teoriche e pratiche (che culmineranno in un esame abilitante), in cui si cerca di far emergere, ad ogni assaggio guidato e ad ogni lezione teorica, le potenzialità dell’Aspirante Assaggiatore in ordine all’assaggio tecnico, facoltà che il candidato svilupperà in maniera del tutto naturale attraverso un percorso di conoscenza integrale e integrata del mondo del vino e del contenuto sensoriale di esso.

Negli anni l’ Onav si è radicato nel tessuto della provincia di Reggio Calabria formando centinaia di professionisti del Settore e organizzando eventi di approfondimento didattico e sensoriale. Non ha caso il motto della benemerita associazione di esperti nel settore del vino nata ad Asti nel 1951 e diffusa su tutto il territorio nazionale è “passion and skill” che significa passione e competenza. L’Onav rappresenta pertanto un punto di riferimento nel settore vitivinicolo ed anche in quello dell’HO.RE.CA.

Il programma dei lavori sarà il seguente: introdurrà la sessione il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, prof. Giuseppe Zimbalatti; successivamente ci sarà un saluto del “padrone di casa”, il dott. Francesco Bagnato, delegato del rettore alle Residenze Universitarie; poi relazionerà il Prof. Rocco Zappia Docente di Viticoltura del Dipartimento di Agraria; infine sarà la volta di Carmelo L.Romeo, Delegato Provinciale ONAV ed Esperto Assaggiatore che illustrerà il percorso informativo nei dettagli fornendo chiarimenti a chi li richiedesse. Dopo che i relatori avranno illustrato le loro riflessioni, i convenuti saranno invitati a partecipare a degli assaggi guidati di vino. Coordinerà i lavori il Dott. Andrea Calvarano Responsabile delle attività corsuali ONAV ed Assaggiatore Esperto.