“Noi Amiamo Reggio”, Angela Robusti pulisce la città insieme agli studenti. Il saluto di mister Inzaghi: “Gesto importante”

“Il cambiamento parte da un pensiero diverso. La situazione dei fatti è frutto del modo di pensare. Se le vostre idee sono positive, il vostro mondo sarà positivo”. Lo aveva annunciato nella giornata di ieri, attraverso i propri canali social, e questa mattina il “maxi evento” ha preso forma: si tratta dell’iniziativa ambientale organizzata da Angela Robusti a Reggio Calabria.

La compagna di Pippo Inzaghi, allenatore della Reggina, non è nuova a progetti di impegno civico a favore della città dello Stretto, tanto da “coniare” l’hashtag “NoiAmiamoReggio”.

Oggi, insieme a squadre di volontari e con il supporto di Teknoservice, si è impegnata nella raccolta di rifiuti abbandonati sul lungomare “Falcomatà” e del Rione Marconi. Con lei, anche molti studenti dell’Istituto Tecnico Economico ‘Piria’ e, in parte, del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”. “Molto spesso vengono scaricati i rifiuti in questa area popolare che non merita questo trattamento” ha detto Robusti, in riferimento al quartiere della zona sud.

Proprio al rione Marconi è arrivato mister Inzaghi, il quale ha voluto salutare e ringraziare i presenti: “E’ una bellissima iniziativa, anche se le cose sembrano complicate e difficili, con la buona volontà state dimostrando una grande cosa per la vostra città e per il futuro dei vostri figli. Vi ringrazio. Sono felice – ha aggiunto il tecnico amaranto – di sapere che la Reggina ha invitato allo stadio chi ha partecipato a questa iniziativa”.

Come anticipato da Robusti, infatti, la Reggina regalerà ai partecipanti il biglietto di ingresso allo stadio per il prossimo impegno casalingo della squadra amaranto.