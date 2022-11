Ecco il nuovo Pronto soccorso di Polistena. Il sindaco Tripodi: “Proseguire negli investimenti”

Sono stati inaugurati, alla presenza del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto e del Commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria Lucia di Furia, i locali del Pronto soccorso dell’Ospedale di Polistena. Grazie a quasi 100 mila euro, individuati tra i fondi residui dell’Asp reggina, è stata data una nuova struttura ai locali del Pronto soccorso sia nella parte esterna che interna con la realizzazione di nuovi percorsi dell’emergenza nell’unico presidio ospedaliero della Piana.

“Questa è solo una prima risposta – ha detto Occhiuto nel corso di una conferenza stampa – altre ne arriveranno prestissimo a cominciare dall’arrivo dei sanitari che qui necessitano. Siamo impegnati, non solo a Polistena ma in tutta la Calabria a cercare di dare risposte alle esigenze dei cittadini”.

I lavori nell’ospedale sono iniziati lo scorso 4 luglio su iniziativa del commissario dell’Azienda sanitaria provinciale Di Furia che il presidente Occhiuto ha ringraziato per il suo impegno. Alla presenza degli operatori sanitari, di alcuni sindaci del territorio e di tanti cittadini, si è concretizzato così un progetto che aveva l’obiettivo di ridare dignità a tanti spazi dedicati alla salute dei cittadini nei momenti di emergenza e di consentire agli operatori sanitari, che trascorrono in questa sede gran parte della propria giornata, di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Completamente modificata la logistica dei locali che consentono, oggi, una maggiore flessibilità ed una migliore gestione degli spazi dedicati ai pazienti.

“Da oggi è operativo il pronto soccorso dell’ospedale di Polistena con ambienti salubri e rinnovati” ha scritto in un post il sindaco di Polistena, Michel Tripodi. “Abbiamo accolto il Presidente della Regione Roberto Occhiuto il quale, accompagnato dalla Commissaria Asp Dott.ssa Di Furia ha visitato i nuovi locali.

Si completa un segmento dell’Emergenza-Urgenza avviato qualche anno fa con la realizzazione dell’eliporto da parte dell’Amministrazione Comunale, struttura questa che sorge proprio dinanzi al pronto Soccorso.

Rafforzare la funzione di Dipartimento di Emergenza- Urgenza dell’ospedale di Polistena costituisce un obiettivo indispensabile per il rilancio del nostro presidio spoke dove sono già presenti i reparti di Rianimazione, Utic, PS tasselli necessari e complementari alla costruzione della rete di emergenza-urgenza in grado di tutelare il diritto alla salute dei cittadini in tutte le ore del giorno e della notte.

Chiediamo al Presidente della Regione di proseguire negli investimenti per l’ospedale di Polistena, rendendo concreto il finanziamento per ora solo ‘valutabile’ dall’Inail di oltre 30 milioni che bisogna trasformare in risorse concrete.

A tal fine è necessario che tale previsione sia inserita nel programma triennale dei lavori pubblici dell’Istituto INAIL.

Oggi è dunque un giorno importante per il nostro ospedale, ma la lotta per il diritto alla salute deve continuare” ha concluso il primo cittadino.