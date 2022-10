Antoniozzi (FdI): “Si al Ponte sullo stretto. Porterà anche altri investimenti e 100 mila posti di lavoro”

“Sì al Ponte sullo stretto. Porterà anche altri investimenti” Diciamo sì al Ponte sullo stretto e consideriamo positivo l’incontro che sì terrà fra Il ministro Salvini e i presidenti Occhiuto e Schifani”.

Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d’Italia. Il Ponte è la grande opera in grado di assicurare 100 mila posti di lavoro e di unire la Sicilia all’Europa, con gli investimenti infrastrutturali connessi che riguarderanno le due regioni.

“L’avvio dell’opera -continua Antoniozzi – non potrà che far partire i lavori per la 106, quelli della linea jonica calabrese e la ferrata siciliana, il rifacimento della linea autostradale in Sicilia, Il completamento dell’alta velocità. Con le grandi opere queste due regioni possono finalmente entrare a pieno titolo nel corridoio europeo e sviluppare le potenzialità economiche e produttive che sono essenziali per creare lavoro”.