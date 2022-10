Giornata nazionale del Si all’Aido a Reggio Calabria, Versace accoglie i vertici dell’Associazione: “Onorati di poter ospitare grande evento nazionale”

“Noi dobbiamo ripensare il nostro modo di vivere e di relazionarci all’interno della nostra comunità. Solidarietà e donazione devono essere due cardini del nostro agire civile, smetterla di piangerci addosso e di criticare solamente, costruire valori positivi, sostenere la solidarietà ed il volontariato. È un approccio positivo che deve nutrirsi di belle iniziative come quella di Aido. Siamo onorati di poterla ospitare a Palazzo Alvaro e di esser stati scelti per la presentazione nazionale della Giornata del Si alla donazione di organi, tessuti e cellule”.

Lo ha detto il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace intervenendo quest’oggi nell’ambito della conferenza stampa di presentazione della Giornata del Si ad Aido, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, svoltasi quest’oggi nella Sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

All’incontro, insieme al sindaco ff Versace, hanno preso parte la Presidente nazionale Aido Flavia Petrin, il Presidente regionale Nicola Pavone, il Direttore del Centro Trapianti Calabria Pellegrino Mancini ed il sindaco ff di Reggio Calabria Paolo Brunetti.

“La nostra collaborazione con Aido comincia molto indietro nel tempo – ha aggiunto Versace – avere qui oggi i vertici nazionali dell’Associazione, con la presidente Flavia Petrin, significa che c’è una grandissima attenzione per il nostro territorio. Ed è una cosa che ci inorgoglisce davvero e che ci offre un’ulteriore occasione di raccontare le tante cose belle che abbiamo e che a volte passano un po’ in secondo piano. A cominciare dalla straordinaria capacità dei reggini di donare e di donarsi, di fare della solidarietà una bussola per il proprio agire quotidiano. Lo dimostrano i dati delle donazioni sempre in continua crescita, lo dimostra l’attenzione dell’Aido nazionale nei confronti di Reggio e della Calabria, lo dimostra l’ottimo lavoro portato avanti dall’Aido regionale con il suo presidente Nicola Pavone. Siamo davvero felici di questa bella giornata e di questa occasione per il nostro territorio, apriamo il nostro palazzo accogliendo la solidarietà ed il lavoro meritorio di chi quotidianamente si mette a disposizione donandosi per il bene della comunità”.