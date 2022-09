Celebrazione Eucaristica da Reggio Calabria in diretta nazionale, il plauso di Versace: “Grande vetrina per la nostra città”

“La Città Metropolitana di Reggio Calabria, le sue tante bellezze ed il rapporto speciale che da sempre preserva con la Santa Patrona del Capoluogo, Santa Maria Madre della Consolazione, sono stati per una mattinata al centro della programmazione della prima rete Rai. In apertura della Celebrazione Eucaristica tenuta in occasione della XVII Giornata nazionale per la Custodia del Creato, trasmessa in diretta dalla Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, una bella cartolina, carica di splendide immagini, ha raccontato le tante unicità della nostra città, dal suo Lungomare Falcomatà al Museo Nazionale, con un focus specifico sui Bronzi di Riace, ed ancora il Teatro Comunale ed il Castello Aragonese, la Chiesa degli Ottimati, la stessa Cattedrale con la prospiciente piazza Duomo. Una carrellata, una splendida vetrina per la nostra Città, magistralmente costruita dal regista Don Simone Chiappetta in collaborazione con il responsabile del programma Padre Gianni Epifani e con l’assistente Don Giulio Marcone, con il commento liturgico di Orazio Coclite e con il supporto della Squadra Esterna Napoli tre della Rai e dell’Ufficio delle Comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi Reggio-Bova, volta a riscoprire e riproporre in un contesto cosi prestigioso, la grande bellezza della nostra Città. Uno splendido regalo che rende omaggio a Reggio Calabria ed inorgoglisce l’intera comunità reggina in questi giorni di grande festa in cui la Città ha accolto in Duomo il quadro della Madonna della Consolazione”. Cosi in una nota il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace.

“La diretta della Celebrazione Eucaristica trasmessa ieri su Rai Uno ha prodotto più del 22% di share televisivo. Praticamente uno spettatore su quattro in tutta Italia ha avuto modo di apprezzare le bellezze della nostra città, incastonate nel contesto di una celebrazione eucaristica carica di spirito e di fede. Un’ulteriore splendida giornata che si inserisce in un periodo davvero significativo per la nostra Città, per la presenza del quadro della Santa Patrona in Cattedrale e per i tradizionali festeggiamenti in suo onore che hanno caratterizzato le ultime settimane”.

“Ci teniamo dunque a ringraziare la Rai per il servizio reso alla Città e naturalmente l’intera Conferenza Episcopale Italiana ed il nostro Arcivescovo metropolita Monsignor Fortunato Morrone, per aver proposto la nostra Cattedrale per questo importante appuntamento. Siamo certi che tutti coloro che ieri avranno visto le splendide immagini trasmesse dalla Rai saranno stati incuriositi ed attratti dalle tante bellezze che la nostra città custodisce, oltre che felici di aver ascoltato la celebrazione eucaristica domenicale in un contesto di grande bellezza e di fede come quello della nostra Basilica Cattedrale”.