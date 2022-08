Intimidazione a Cannizzaro, Gioventù Nazionale Reggio Calabria: “Piena solidarietà”

“Tutta la comunità di Gioventù Nazionale Reggio Calabria esprime piena solidarietà all’onorevole Francesco Cannizzaro, vittima di un gesto intimidatorio infimo ed ignobile.

Nella speranza che la giustizia, facendo il suo corso, individui i responsabili ci preme sottolineare come gesti così deplorevoli debbano essere a nostro avviso condannati e isolati, e ribadire che questa non è politica. La politica, per come la intendiamo noi, è ben altro: amore verso la nostra terra e verso gli ideali che da anni portiamo avanti, ma soprattutto si discosta nel modo più assoluto da gesti tanto vigliacchi.

Con l’augurio che situazioni simili non si verifichino più, ancora una volta ci stringiamo accanto all’on. Cannizzaro e a tutta la comunità di FI”.

E’ quanto si legge in una nota di Gioventù Nazionale Reggio Calabria.