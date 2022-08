Intimidazione a Cannizzaro, Fdi Reggio Calabria: “Criminalità non inquinerà la campagna elettorale”

“Sconcerto per quanto accaduto ieri sera alla segreteria dell’On. Francesco Cannizzaro”. In una nota il Coordinamento metropolitano e provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, esprimono solidarietà al deputato di Forza Italia e al suo staff, destinatari di un grave atto intimidatorio.

“Auspicando che gli inquirenti facciano piena luce su quanto accaduto, siamo certi che la criminalità – anche se si avvale di gesti di inaudita violenza – non inquinerà la campagna elettorale per le elezioni politiche di settembre. La democrazia avrà la meglio su chi cerca di intorbidire il clima in città” – conclude la nota.