“Gambarie (RC) libera da mozziconi di sigarette”: presentato il progetto contro l’abbandono delle cicche

Presentato il progetto “Gambarie libera dai mozziconi di sigarette” sabato 06 agosto alla Tavernetta di piazza Mangeruca in Gambarie. Speaker Vincenzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea promotrice dell’iniziativa, e Francesco Malara, sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte. Presenti anche Pasquale Amato, storico, e Nicola Pavone, presidente Unuci, frequentatori della località montana nonché soci della Fondazione Mediterranea. Per il Comune, presente anche Domenica Vitale.

Dopo il successo registrato a Scilla con la stessa iniziativa, che intende sensibilizzare i fumatori all’abbandono dell’abitudine di abbandonare per terra le cicche delle sigarette quando non vi sono posacenere a disposizione, la si è riproposta a Gambarie, – rende noto la Fondazione Mediterranea – anche con l’intento di prevenire gli incendi boschivi.

In dettaglio – spiega la Fondazione – il progetto prevede la distribuzione gratuita a turisti fumatori, presso gli esercizi commerciali del centro aspromontano, di bustine posacenere di materiale ignifugo fornite alla Fondazione Mediterranea, tramite l’intervento di Giovanni Suraci, dalla Philip Morris, che si ringrazia per la disponibilità e sensibilità dimostrate.

Lo stesso progetto, a costo zero per le amministrazioni cittadine, a settembre verrà proposto anche al Comune di Reggio.