Ferrovie della Calabria inaugura nuovo terminal bus a Palmi

Taglio del nastro, ieri mattina, per l’inaugurazione a Palmi delle nuove pensiline dei bus di Ferrovie della Calabria.

La fermata dei bus di Palmi, situata all’ingresso della cittadina, rappresenta un punto nevralgico per i viaggiatori del territorio. “Tutti i territori hanno necessità che il trasporto sia migliorato ed ottimizzato il più possibile “ ha dichiarato l’Amministratore Unico di FdC Ernesto Ferraro, presente all’inaugurazione.

L’infrastruttura realizzata nelle vicinanze della stazione ferroviaria, un punto strategico di Palmi nella cui area è prevista anche la realizzazione del nosocomio cittadino, rappresenta un intervento che fungerà da snodo fondamentale per i trasporti, in stretta connessione con il terminal bus di Gioia Tauro.

L’impianto contribuirà a decongestionare il traffico cittadino e consentirà una maggiore fluidità nel trasporto di pendolari, come lavoratori e studenti quotidianamente in viaggio verso e da Palmi.

All’iniziativa hanno partecipato, oltre il personale dirigente ed operativo della società di FdC, il consigliere regionale Giuseppe Mattiani ed il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio.

L’opera è stata realizzata grazie all’interesse e all’attenzione della Regione e in particolare del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore Fausto Orsomarso, insieme a tutto il personale degli uffici regionali coinvolti, all’amministratore unico di Ferrovie della Calabria Ferraro e a tutti i tecnici della Società.