Conclusa la formazione per gli aspiranti Operatori di Soccorso Alpino

Si è concluso nel pomeriggio di oggi, domenica 26 giugno 2022, dopo due giorni di verifiche, l’iter formativo per l’ottenimento della qualifica tecnica di Operatore di Soccorso Alpino (OSA), che permette di accedere alle qualifiche superiori secondo i piani formativi nazionali. Negli stessi giorni si sono svolte le verifiche per il mantenimento delle qualifiche per Tecnici di Soccorso Alpino (TESA) ed Operatori di Soccorso Alpino (OSA).

Le attività si sono svolte in località “Scorciapelle” nel comune di Canolo (RC), dove tecnici provenienti dalle stazioni di Soccorso Alpino Aspromonte, Catanzaro, Pollino e Sila Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC), sotto la supervisione dell’ istruttore nazionale della Scuola Nazionale Tecnici (SNATE) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Giancarlo Morandi, si sono impegnati in tecniche di movimentazione, manovre di soccorso, arrampicata e tecniche di trasporto barella in ambiente impervio. A fare da cornice all’evento formativo le bellissime pareti e il paesaggio incantevole delle Dolomiti del Sud, nel Parco Nazionale d’Aspromonte.