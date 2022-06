Coordinamento X Reggio Città Metropolitana: “Il bilancio è falso. C’è un motivo di profondo allarme in coloro che vivono il consenso cittadino di Reggio Calabria”

“E’ stata presentata in data odierna un Atto di Denuncia – Querela alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, dal Comitato X Reggio Città Metropolitana per “falso in atto pubblico” contro le ultime amministrazioni comunali che hanno caratterizzato la “primavera reggina”. A comunicarlo in una nota del Coordinamento X Reggio Città Metropolitana.

“La denuncia non vuole apparire come una punizione per chi ha male amministrato questi otto anni il comune reggino, ma piuttosto vuole essere “Conoscitiva, Esplorativa, Costruttiva ”.

La cittadinanza ha il diritto di conoscere nel dettaglio la situazione debitoria dell’ ente e anche l’ utilizzo che viene fatto delle ingenti risorse pervenute in più fasi, senza nessun beneficio visibile”.

“Per tali motivi, – prosegue la nota – considerata la non capacità della politica locale a dare risposte chiare e legittime, l’ arrogante silenzio degli amministratori ai continui solleciti di chiarimenti da parte della corte dei Conti, l’ approccio inspiegabilmente morbido e tollerante delle Istituzioni a fronte di gravi irregolarità, chiediamo alla Magistratura di avviare tutte le azioni necessarie per fare chiarezza sul come si è arrivati ad accumulare circa 1 miliardo di debito a fronte dell’ evidente degrado.

Una simile azione, non connotata da ideologie politiche, è mossa dall’interesse a tutelare le future amministrazioni che si troveranno questo macigno del debito che impedirà la pianificazione di un progetto di sviluppo economico e sociale della città. Vogliamo dunque dare una speranza ai giovani, che possano programmare il loro futuro nella città natale, agli imprenditori che possano investire serenamente per sviluppare le loro attività e attirare potenziali nuovi investitori.

Nella farsa dell’approvazione del rendiconto 2021, che verrà votato nelle prossime ore da una maggioranza delegittimata, con una minoranza che oltre che uscire dall’ aula non ha le competenze, le capacità e la volontà a confrontarsi e fare opposizione, possiamo già sottolineare che il bilancio è falso da un punto di vista contabile politico e sociale”.

“Ci domandiamo – conclude il Coordinamento – per quali motivi gli attuali amministratori beneficiano di tutele ed attenzioni rispetto ad altre realtà nazionali, meno complesse dell’ amministrazione Falcomatà e FF, per le quali gli interventi sono stati tempestivi e decisi: non vorremmo ci trovassimo di fronte ad un immorale doppiopesismo istituzionale orientato dalla corrente politica di chi amministra.

Rispondiamo alle rassicuranti dichiarazioni dell’ assessore Calabrò riguardo il patto per Reggio, che arriveranno i 137 milioni che “u porcu è sempre a muntagna e a caddara finiu l’ acqua”.