Al via lo spoglio delle schede elettorali a Villa San Giovanni. I primi dati delle sezioni scrutinate (5 su 15) vedono Giusy Caminiti in testa, con “Lista Civica per Villa”. La candidata a sindaco è, al momento al 59%, davanti all’aspirante primo cittadino Marco Santoro, espressione del centrodestra, il quale si ferma al 39,99%.

Solo 1,02% per Demetrio Bueti.