Reggio Calabria, due denunce della Polizia per maltrattamento di animali domestici nel quartiere di Arghillà

Nella mattinata di ieri, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, collaborati dalle Guardie per l’Ambiente di Reggio Calabria, hanno svolto, nel quartiere reggino di Arghillà, una mirata attività di controllo delle condizioni di tenuta e cura degli animali ivi presenti.

Nel corso del sopralluogo, gli operatori hanno riscontrato la presenza di un cane di razza pastore tedesco, di sesso femminile e dell’età di circa tre anni, in evidente stato di sofferenza, che dopo esser stato sottoposto a visita presso il Servizio Veterinario Sanità Animale, è stato trasportato dalle Guardie Zoofile in un luogo idoneo al recupero delle condizioni di salute.

Contestualmente, all’interno di un recinto, è stato rinvenuto un cane meticcio simil amstaff, privo del prescritto “microchip”, che, seppur in discreto stato di salute, viveva in un spazio ridottissimo e in pessime condizione igieniche. All’esito delle attività svolta, l’animale è stato affidato ad una persona che nell’immediatezza ha manifestato la volontà a regolarizzarlo per l’adozione.

L’attività di polizia giudiziaria svolta dagli Agenti della Polizia di Stato ha consentito di identificare i proprietari che sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di maltrattamento di animali.