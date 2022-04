Motta San Giovanni, il sindaco Verduci incontra tirocinanti della Pubblica Amministrazione

Il sindaco Giovanni Verduci e l’assessore alle politiche sociali Enza Mallamaci hanno ricevuto a palazzo Alecce una delegazione dei tirocinanti (ex percettori mobilità in deroga) attualmente in servizio presso il Comune di Motta San Giovanni.

Gli amministratori mottesi, ascoltate le richieste dei tirocinanti, hanno reso noto che attraverso l’Associazione dei Comuni e il presidente dell’ANCI Calabria, Marcello Manna, è stato chiesto un incontro con i vertici regionali e nazionali per affrontare l’annosa questione che coinvolge i tirocinanti della Pubblica Amministrazione, ex percettori di mobilità in deroga, i quali, a seguito dell’accordo quadro del 2016 della Regione Calabria di concerto con i sindacati confederali, sono impiegati negli enti locali senza però poter godere della stessa stabilità contrattuale e degli stessi diritti.

“È necessario affrontare questa problematica con determinazione – ha dichiarato il sindaco a margine dell’incontro. Bisogna puntare sulla necessità di soddisfare le legittime aspettative di questi lavoratori, che a Motta svolgono ruoli importanti, e garantire servizi e funzioni essenziali per gli enti pubblici. Come ha già più volte dichiarato l’Anci – ha poi concluso – i finanziamenti previsti dal PNRR potrebbero offrire alle amministrazioni comunali l’opportunità di poter investire in tal senso”.