Lidi abusivi su aree demaniali sequestrati dalla Capitaneria di porto di Crotone

I militari della Capitaneria di porto di Crotone hanno sottoposto a sequestro un’area demaniale di 4.800 metri quadrati nel comune di Ciro’ Marina occupata abusivamente da una struttura ricettiva. L’area, priva di concessioni, era stata adibita a uso esclusivo e interessata da nuove opere edilizie nella fascia di rispetto dei 30 metri dalla dividente demaniale, realizzate senza autorizzazioni ne’ demaniali, ne’ edilizie, ne’ paesaggistiche.

Su delega della Procura della Repubblica di Crotone, e’ scattato il sequestro preventivo dell’intera superficie. Un secondo sequestro e’ stato eseguito sul litorale di Isola Capo Rizzuto, in localita’ Capo Piccolo.

Qui i controlli hanno permesso di accertare che un operatore balneare, gia’ destinatario di una precedente segnalazione di reato e di una diffida a rimuovere le attrezzature, aveva ripreso a occupare illegittimamente il demanio con sdraio e ombrelloni, mettendo a disposizione l’area ai propri clienti. L’inottemperanza ha portato al sequestro di circa 130 mq di spiaggia e di tutte le attrezzature presenti.

Dallo scorso mese di giugno sono ventimila i metri quadrati di litorale restituiti alla libera fruizione, 20 le persone denunciate all’autorita’ giudiziaria e numerosi i sequestri di aree e attrezzature balneari abusive effettuati dai militari della Capitaneria di porto di Crotone nell’ambito dell’operazione nazionale Mare e Laghi sicuri 2025, avviata a giugno per contrastare le occupazioni irregolari di pubblico demanio marittimo.