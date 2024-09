Porti: Crotone, al via investimento per 100 posti lavoro

Grazie alla concessione demaniale rilasciata dall’Autorità’ di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha preso il via sul porto di Crotone una nuova attività industriale che prevede cento posti di lavoro con un conseguente impatto economico e occupazionale sul territorio crotonese. Si tratta un’attività’ di logistica ‘di banchina’ esercitata dall’azienda crotonese Metal Carpenteria nella zona del porto industriale di Crotone su un’area di 20 mila metri quadrati che sarà utilizzata per la saldatura di moduli di carpenteria metallica, realizzati nelle officine della società e assemblate in porto, da installare successivamente in impianti produttivi oltreoceano finalizzati al trattamento di liquefazione del gas. Considerate le dimensioni dei manufatti, si è reso necessario completarne la produzione in un’area portuale in modo tale da assicurarne successivamente il trasporto con mezzi navali dedicati. L’atto di concessione rilasciato alla Metal Carpenteria rientra tra gli interventi di rilancio dello scalo crotonese attuati dall’Autorità’ di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, nello specifico cinque interventi nell’area del porto vecchio, di quella commerciale e industriale con un investimento di oltre sei milioni di euro.

“Questa importante intesa siglata dal presidente dell’Autorita’ portuale Andrea Agostinelli con l’azienda crotonese – ha commentato il segretario generale della Cisl Magna Grecia, Daniele Gualtieri – potra’ dare un contributo significativo allo sviluppo economico del nostro territorio. Si tratta di un’opportunita’ di rilancio e crescita per il territorio crotonese, che offrira’ anche nuove prospettive di lavoro qualificato”. In proposito la Cisl Magna Grecia ha sollecitato un incontro con tutti i soggetti coinvolti con l’obbiettivo di realizzare un sistema formativo, in grado di rispondere alle richieste di figure professionali qualificate. “Per questo e’ auspicabile l’apertura di un tavolo che veda coinvolte istituzioni, universita’, associazioni sindacali e datoriali. Siamo convinti – ritiene Gualtieri – che nel nostro territorio ci sia bisogno di lavoro di qualita’, per valorizzare le persone e le comunita’ e rafforzare i valori di giustizia e di legalita’, per raggiungere obiettivi di crescita economica e sociale”.