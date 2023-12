Casa della legalità, il sindaco di Vibo Maria Limardo: “Solidarietà all’associazione Valentia, vittima di un raid mafioso che tocca tutti”

“Massima solidarietà ai giovani dell’associazione Valentia, affidatari della Casa della legalità Piersanti Mattarella di Isola Capo Rizzuto, fatta oggetto di quello che non possiamo definire raid vandalico, perché è un vero e proprio raid mafioso”. Lo dichiara il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, che aggiunge: “Esprimo vicinanza all’associazione vibonese, così come a tutta la comunità di Isola, per un gesto che colpisce la Calabria sana che non vuole piegarsi al giogo mafioso, e che ripone la massima fiducia nelle forze dell’ordine affinché possano fare al più presto piena luce su quanto accaduto”.