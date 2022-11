Luci al campo sportivo di Le Castella, i ringraziamenti all’amministrazione Comunale

L’associazione sportiva Le Castella Calcio ringrazia l’Amministrazione Comunale di Isola Capo Rizzuto per l’impegno nel migliorare lo Stadio Sant’Antonio di Le Castella grazie all’ultimo intervento effettuato che ha portato finalmente l’illuminazione al nostro impianto di gioco. Per noi il calcio è divertimento, passione, un momento di svago per il dopo lavoro e dunque siamo costretti ad allenarci nelle ore serali considerando che la maggior parte di noi hanno, per fortuna, impegni lavorativi.

Da tempo avevamo chiesto all’Amministrazione una serie di lavori per il nostro campo di calcio e un po’ alla volta la struttura sta tornando ad essere accogliente. Lo scorso anno è stato fatto l’allaccio dell’acqua diretta grazie all’impegno del consigliere Santo Pullano, poi sono stati eseguiti altri lavori di manutenzione ed ora finalmente, le luci. Adesso possiamo allenarci in sicurezza, possiamo disputare alcune amichevoli per preparare al meglio le gare ufficiali che giochiamo di domenica pomeriggio e che vi invitiamo a venire a vedere.

Per tutto questo intendiamo ringraziare calorosamente l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Maria Grazia Vittimberga, del vice Sindaco Andrea Liò e dell’Assessore allo Sport Gaetano Muto. Siamo felici dei passi che si stanno facendo e ora incrociamo le dita per il finanziamento del Bando Sport e Periferie che ci consentirà, sempre grazie a quest’amministrazione, di migliorare in maniera netta il nostro impianto.