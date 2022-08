Isola, che colpo a centrocampo: arriva Ottonello. Si punta ai play off?

L’Isola Capo Rizzuto ufficializza un grande colpo a centrocampo, si tratta del regista Andrea Ottonello, 38 enne con alle spalle una vita tra professionisti: 15 presenze Serie B, circa 120 in Lega Pro sempre da protagonista. Nella sua carriera ha indossato diverse maglie blasonate come Catanzaro, Juve Stabia, Ancona, Torres, Rende e tante altre, ultima stagione al Pavia. Nonostante l’età Ottonello in questa categoria può rilevarsi l’arma in più dell’Isola Capo Rizzuto, quell’uomo capace di far fare un salto di qualità non indifferente. Un regalo importante fatto dalla società, con la supervisione del diesse Galardo, al mister Maiolo, ora però non bisogna più nascondersi, l’Isola si sta muovendo per un campionato da vertice e con i nomi già presenti in rosa non può essere diversamente.