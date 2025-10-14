Lancio del progetto DIGITALMENTIS a Castrovillari: incontro inaugurale per promuovere la cittadinanza digitale

Venerdì 17 ottobre, alle ore 9.30, presso la sede dello Sportello del Consumatore ADICONSUM di Castrovillari, in Corso Calabria 34, si svolgerà l’incontro inaugurale del progetto DIGITALMENTIS, promosso da ADICONSUM Calabria e rivolto a tutta la cittadinanza.

Interverranno Michele Gigliotti, Presidente di ADICONSUM Calabria, Michele Sapia, Segretario Generale CISL Cosenza, e Raffaele Zunino, Segretario Generale Pensionati CISL Cosenza. L’iniziativa sarà l’occasione per presentare ufficialmente il progetto e dialogare con i promotori sull’importanza di promuovere un accesso più equo e consapevole al mondo digitale.

Durante l’incontro verranno illustrati gli sportelli Punto Digitale Facile, attivati sul territorio per offrire gratuitamente supporto e orientamento ai cittadini su temi fondamentali legati all’utilizzo delle tecnologie. Con particolare attenzione all’ottenimento dello SPID, della Carta di Identità Elettronica e alla gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico, gli sportelli offriranno anche assistenza su molti altri aspetti della vita digitale quotidiana.