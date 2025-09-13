Cosenza: Fabrizio Falvo aderisce a Nazione Futura

L’avvocato Fabrizio Falvo ha aderito a Nazione Futura. Un onore per noi accogliere una figura cosi importante. Già consigliere provinciale e consigliere comunale a Cosenza, rappresenta una tradizione politica familiare di altissimo livello culturale. Fabrizio Falvo è una figura di prestigio a Cosenza e un esempio di coerenza e di passione, di vita dedicata alle attività politiche e culturali con una chiara connotazione. Il padre, Benito, fu consigliere comunale di Cosenza, consigliere regionale e deputato, una figura umanamente apprezzata e rispettata da ogni segmento politico e ormai facente parte della storia della città e della Calabria.

Nazione Futura, nel solco dell’impegno di Francesco Giubilei, e di una presenza metapolitica che nel territorio si sta insediando, per la sua autonomia e indipendenza, saluta con entusiasmo questa nuova, importante adesione.