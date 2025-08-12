Comune di Cassano all’Ionio, sanità territoriale: nuovi servizi in arrivo e conferme importanti da diabetologia alla guardia medica passando per la radiologia, l’elisoccorso e la postazione del 118

Prosegue l’attenzione dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini verso i temi legati alla sanità e al diritto alla salute dei cittadini. A partire dal prossimo 4 settembre, prenderà servizio presso il poliambulatorio di Cassano All’Ionio un medico diabetologo, figura attesa da tempo e fondamentale per garantire la piena funzionalità del servizio di Diabetologia.

Parallelamente, si continua a lavorare per affrontare altre criticità, in particolare quelle relative al servizio di radiologia. A tal proposito, si segnala che l’ASP di Cosenza ha già pubblicato un avviso per l’individuazione della figura professionale necessaria al potenziamento del reparto.

Intanto, una notizia rassicurante per la cittadinanza: il servizio di guardia medica sarà regolarmente attivo a Cassano anche il giorno di Ferragosto, con copertura sia diurna che notturna.

Altre certezze riguardano l’emergenza-urgenza: fino al 6 settembre resterà attiva la postazione estiva del 118 (non medicalizzata) a Marina di Sibari. Successivamente, a partire dall’autunno, la stessa postazione verrà trasferita a Sibari, dove sarà operativa h24 e per tutto l’anno.

Un altro importante traguardo è previsto da metà settembre, quando entrerà in funzione la postazione di atterraggio e decollo dell’elisoccorso, abilitata sia per l’operatività diurna che notturna, a supporto delle emergenze sanitarie.

«Tanto è stato fatto, ma tanto ancora resta da fare – ha commentato il Sindaco Gianpaolo Iacobini – ed è proprio per questo che continueremo a lavorare con determinazione, consapevoli di non essere soli in questo percorso. Un ringraziamento sentito va a quanti si battono da sempre per la difesa della sanità pubblica, e in particolare al Distretto Sanitario di Trebisacce e all’ASP di Cosenza, nelle persone della dottoressa Antonella Arvia e del dottor Martino Rizzo, che in questi primi due mesi e mezzo di sindacatura si sono rivelati interlocutori attenti, disponibili e preziosi».