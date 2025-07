Il 17 luglio a Cosenza il convegno “Sanità 2.0: equità di accesso alle cure ed efficienza dei servizi”

La realtà dei distretti sanitari, la prevenzione oncologica e l’adesione agli screening, il nuovo rapporto tra Università Ospedale e Territorio. Si articolerà in tre distinte Tavole rotonde il Convegno promosso dal SUMAI (Sindacato Unitario Medici Ambulatoriali Italiani) – responsabili scientifici Francesco De Marco e Sante Luigi Formoso – che si svolgerà giovedì 17 luglio all’Ordine dei Medici di Cosenza, dal titolo emblematico: “Sanità 2.0: equità di accesso alle cure ed efficienza dei servizi”

Intorno al tavolo medici ospedalieri e professori universitari, in un confronto aperto sul nuovo modello di governance e sulle sfide legate all’integrazione tra assistenza, formazione e ricerca.

La sanità è al centro di una profonda riorganizzazione ed è destinataria di consistenti investimenti. La digitalizzazione è considerata una leva strategica per ridurre le inefficienze e per garantire equità di accesso alle cure.

Il PNRR ha stanziato ingenti risorse per ammodernamento tecnologico e innovazione digitale. Gli investimenti in settori strategici, la transizione al FSE 2.0, l’intelligenza artificiale e la telemedicina sono fondamentali per declinare il diritto alla salute, ma hanno bisogno di sinergie, interazioni e politiche attive per evitare che proprio le nuove tecnologie si traducano in una nuova fonte di diseguaglianza.

Da qui l’esigenza di dialogare per recuperare vision comune, produttività e integrazione.

La prima Tavola Rotonda: “Strutture di prossimità assistenziale e realtà dei Distretti sanitari: a che punto siamo” vedrà gli interventi di Remigio Magnelli – direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo Asp – di Licia Petropulacos – Consulente Regione Calabria – e Nicola Ramacciati – Ricercatore Unical Dirigente Sitra Azienda Ospedaliera. Le conclusioni, dopo la discussione, sono affidate a Vincenzo Priolo – Segretario regionale SUMAI

La seconda Tavola Rotonda: “Realtà della prevenzione oncologica: l’adesione agli screening” vedrà gli interventi di Carlo Capalbo – Prof Ordinario Unical Direttore UOC Oncologia Medica A.O. Cosenza – Maurizio Guido – Prof Ordinario Unical Direttore UOC Ginecologia e Ostetricia A.O. Cosenza – e Martino Maria Rizzo – Direttore Sanitario Asp Cosenza. Le conclusioni, dopo la discussione, sono affidate a Sebastiano Andò – Professore Emerito di Patologia Generale

La terza Tavola Rotonda: “Un rinnovato rapporto tra Università, Ospedale e Territorio per rigenerare la sanità calabrese” vedrà gli interventi di Antonio Magi – Segretario Nazionale SUMAI, Presidente Ordine dei Medici provincia di Roma – Marcello Maggiolini – Presidente corso di Laurea in Medicina Chirurgia e Tecnologie Digitali Unical – e Vincenzo Pezzi – Direttore Dipartimento Farmacia Unical. La tavola rotonda sarà introdotta e conclusa dal Presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta.

L’evento, valido per i crediti ECM, vedrà la partecipazione di professionisti sanitari, ma anche rappresentanti del mondo infermieristico e delle professioni sanitarie e espressioni dell’associazionismo territoriale.