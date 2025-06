Solidarietà, arte e musica: successo per la serata di gala del Kiwanis Club “Cosenza Città degli Enotri”

Il 14 giugno il Regal Garden di Pianette di Rovito ha ospitato la serata di gala organizzata dal Kiwanis Club “Cosenza Città degli Enotri”, un appuntamento all’insegna della solidarietà, dell’arte e della musica.

Nel corso della cerimonia l’ingresso di nuovi soci e il saluto delle massime autorità Kiwaniane. Durante la serata momenti di grande folklore: esibizioni di respiro internazionale, con le danzatrici dell’Associazione Harem di Barbara Carbone, e un tocco di tradizione locale con la degustazione dei liquori di Enzo Serra, fondatore di Qual’Italy, azienda che valorizza biodiversità e storia calabrese.

L’evento rientra in un più ampio programma di iniziative volte a sensibilizzare su un tema attualissimo, la tutela dei diritti dei bambini, come ha sottolineato la Presidente Delly Fabiano: “Il ricavato di questa serata di beneficenza sarà devoluto alla Kiwanis Foundation e destinato ai progetti per i bambini meno fortunati, grazie proprio al sostegno di Kiwanis Europa e Kiwanis International, da sempre impegnati in tutto il mondo. Perché dove ci sono i bambini, c’è Kiwanis. Siamo soddisfatti – continua Delly Fabiano – delle tante attività avviate in tre anni dal nostro Club che mirano a costruire un mondo sempre più a misura di bambino. In questa direzione vanno le numerose iniziative portate avanti, come ad esempio l’istituzione del Premio giornalistico, per sottolineare l’importanza di tutelare i minori nelle notizie diffuse dalla stampa, del Premio Calabresi Straordinari, conferito a personalità che grazie al loro lavoro contribuiscono alla crescita economica e culturale della nostra terra. E ancora: ci siamo occupati di ambiente, di cyberbullismo, dei rischi e delle opportunità dell’intelligenza artificiale, affrontando tutto ciò che può interessare una società che cambia, riuscendo a creare un forte legame con il territorio. Il nostro impegno continua, anche grazie all’entusiasmo dei soci e al sostegno delle istituzioni, e sono numerosi i progetti che saranno concretizzati nei prossimi mesi.”

In un contesto globale segnato da conflitti e tensioni, le cui prime vittime sono spesso i più piccoli, eventi come questo ricordano che fare del bene parte dai piccoli gesti di ogni giorno. Lo ha ribadito il Governatore del Distretto Italia-San Marino, Stefano Farese: “Oltre alla raccolta fondi, è fondamentale agire in prima persona ed è proprio questo l’impegno che contraddistingue l’operato di Kiwanis”.

Il Kiwanis è da sempre in prima linea con progetti e attività dedicati a migliorare la vita di bambini e bambine in tutto il mondo, coinvolgendo attivamente persone di ogni età — a partire proprio dai più giovani. “Siamo convinti che crescere dei piccoli leader possa aiutare a migliorare il mondo: un bambino e una comunità alla volta”, ha dichiarato Maura Magni, Trustee di Kiwanis International, evidenziando l’impegno del Kiwanis Club “Cosenza Città degli Enotri” che “promuove numerose attività culturali”.