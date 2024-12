La Presidente della Provincia ha incontrato la Consulta Studentesca. Rosaria Succurro ha dato atto di «una interlocuzione serena e costruttiva»

Si è svolto, presso la Sala Giunta del Palazzo della Provincia di Cosenza, un proficuo incontro di lavoro tra una delegazione della Consulta Studentesca, guidata dalla Responsabile della stessa, Franca Falduto e la Presidente Rosaria Succurro.

L’incontro è stato preceduto da un’Assemblea plenaria, svoltasi come di consuetudine presso la sede del Polo “Brutium” dove è stata ultimata la redazione di un dossier destinato alla cortese attenzione della Presidente. A tal fine tutti i Rappresentanti eletti nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Cosenza sono stati interpellati per segnalare e documentare criticità afferenti alle competenze dell’Ente e, quindi, esporre la situazione della propria scuola di appartenenza corredando ogni singolo intervento con foto e video.

La Presidente Succurro, affiancata dal Dirigente preposto all’Edilizia scolastica, Ing. Giovanni Amelio, si è resa disponibile ad un’interlocuzione serena e un dialogo costruttivo e, rispondendo dettagliatamente, con dovizia di dati e cifre ha dimostrato consapevolezza concreta dello status quo di tutti gli edifici scolastici menzionati e degli interventi in essere con relative tempistiche programmate.

«L’istruzione è il pilastro su cui costruiamo il futuro della nostra società, e per garantire che i nostri giovani possano apprendere, crescere e svilupparsi al meglio, è essenziale offrire loro ambienti scolastici che siano non solo sicuri e funzionali, ma anche stimolanti e inclusivi», ha dichiarato la Presidente Succurro, aggiungendo che «la Provincia si impegna a investire negli edifici scolastici di propria competenza, garantendo che ogni scuola disponga delle infrastrutture necessarie per accogliere gli studenti e supportare il loro percorso educativo. Stiamo lavorando attivamente per ristrutturare e migliorare le strutture esistenti, nonché per pianificare nuove costruzioni dove necessario. Vogliamo che ogni studente possa beneficiare di aule moderne, laboratori ben attrezzati e spazi comuni che favoriscano la socializzazione e il benessere.

Icomponenti la delegazione, ovvero il Presidente Francesco Mazzotta, il Vice Andrea Bonavita, e i Rappresentanti dell’IPSEOA di Cosenza, Diego Diodati, dell’IIS di San Giovanni in Fiore, Melania Mazzei, dell’IIS di Cariati, Vincenzo Vaccaro, dell’ITI Monaco, Kevin Recchia unitamente a Franca Falduto hanno dichiarato: «Abbiamo considerato, sin dall’insediamento, le questioni dell’edilizia scolastica e la collaborazione sinergica con le Istituzioni del territorio come una priorità imprescindibile nell’operato della Consulta ed è su questa strada che proseguiremo».

Per Rosaria Succurro, infine, «insieme possiamo costruire un sistema educativo che non solo prepari i nostri studenti per le sfide del futuro, ma che li ispiri a diventare cittadini attivi e consapevoli. La Provincia è qui per sostenere questo processo e per garantire che ogni giovane abbia accesso a una formazione di qualità in un ambiente che favorisca il loro sviluppo integrale».