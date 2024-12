Nella prefettura di Cosenza un natale che si rinnova come istituzione, affinche’ la repubblica viva

“Un Natale che si rinnova come istituzione affinchè la Repubblica viva”.

Nella maestosa cornice della Prefettura di Cosenza tutto annuncia l’arrivo di un momento che perpetua la cultura, la storia, i legami.

Regalità e tradizioni si avvicendano nell’imponente abete, simbolo di rettitudine e alte ispirazioni; nel tappeto rosso, che scortato su entrambi i lati da lunghi filari di stelle di natale, accoglie i passi del rispetto istituzionale; nel presepe, da cui nasce un messaggio di pace, civiltà e speranza.

Lì ogni cosa è fedele alla Repubblica, e, dunque, merita.

E, all’insegna dello spirito repubblicano, si è svolta la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.) conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini residenti nella provincia di Cosenza.

A fare gli onori di casa e a procedere alla consegna delle Onorificenze, il Prefetto S.E. Rosa Maria Padovano, alla quale va il merito di fare da precursore di una dimensione istituzionale in cui il rituale degli addobbi natalizi si intreccia con il senso di comunità e di famigliarità, grazie ad una grande sinergia collaborativa, in grado di far sentire ognuno parte di una storia condivisa.

Le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana vengono concesse ogni anno dal Capo dello Stato in considerazione di particolari benemerenze nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nello svolgimento di cariche pubbliche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Sentinella dell’O.M.R.I. è l’ANCRI – Associazione Nazionale Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana –, presente alla cerimonia con la sua sez. di Cosenza, intitolata al Cav. Uff. Mario Metallo, presieduta dal Cav. Uff. Angelo Cosentino, presente alla cerimonia unitamente al Cav. Pasquale Giardino, Responsabile del Cerimoniale ANCRI con delega alla “Solidarietà”.

L’ANCRI raccoglie esclusivamente le persone insignite dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e ha l’obiettivo di difendere e custodire l’insieme di valori, principi e condotte morali, da trasmettere alle nuove generazioni e contribuire a formare la loro identità sulla roccia dello spirito repubblicano.

Tra le autorità presenti all’evento istituzionale, il Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza Col. Andrea Mommo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza Col. Giuseppe Dell’Anna e il Vicario del Questore della Provincia di Cosenza Ferruccio Martucci.

Sono stati insigniti del titolo onorifico i Cavalieri Florindo Allevato, Andrea Calarota, Luigi Canale, Francesco Ciardullo, Francesco Curatolo, Guido Della Sala, Ernesto Ferraro, Giuseppe Parrilla, Elio Rocca, Massimo Turtura, Silvano Zicari.

Al Sig. Marco Rugiero è stato conferito l’attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile, mentre la Medaglia d’argento al Merito Civile è stata assegnata al Comune di Tarsia.

La più alta Onorificenza è andata al Cav. Gaspare Giacomo Ferlaino, Consigliere sezionale di Cosenza dell’ANCRI, che è stato insignito del titolo di “Ufficiale”.

Entrato nella Polizia di Stato nel 1983 ed oggi in quiescenza, l’Ispettore Ferlaino ha svolto la propria attività professionale presso la Questura di Cosenza. Nel suo percorso lavorativo ha partecipato con abnegazione e impegno a numerosi servizi di percorso pubblico e assistenza alla popolazione, in particolare nel periodo pandemico per le persone fragili in numerosi comuni della provincia di Cosenza; per tali attività e servizi svolti ha ricevuto negli anni numerosi riconoscimenti encomi, attestati di stima da parte del Capo della Polizia nonché da enti e associazioni caritatevoli.