Baker Hughes, i Giovani del Movimento del Territorio: “Avvieremo campagna di ascolto tra i cittadini”

“Consideriamo imperdonabile aver sottovalutato o comunque trattato con arroganza l’opportunità epocale che l’investimento di Baker Hughes poteva e – ci auguriamo – possa ancora rappresentare per almeno 200 persone e famiglie, soprattutto dal punto di vista dei tanti giovani che sono costretti invece a lasciare la propria terra per formarsi, specializzarsi e trovare fortuna altrove. È questo atteggiamento purtroppo il vero e più odioso sintomo di una mancanza di visione a lungo termine e di comprensione del reale potenziale positivo che una occasione storica del genere avrebbe potuto e potrebbe avere sulla città e sul territorio”.

È quanto sostengono i Giovani del Movimento del Territorio che nei giorni scorsi hanno incontrato il consigliere regionale e comunale Pasqualina Straface per condividere le prossime azioni che saranno messe in campo dal sodalizio, a partire da un’iniziativa di sensibilizzazione dei giovani della Città su quanto accaduto e sta accadendo con la questione Baker Hughes ed il Porto.

“Tra le prossime iniziative vi è quella di avviare una campagna di ascolto tra i cittadini, in particolar modo tra i più giovani, per verificare chi era ed è favorevole all’investimento della multinazionale statunitense e, soprattutto, provare a misurare il grado di conoscenza della questione; perché – sottolineano – se un gap c’è stato in tutti questi mesi è proprio quello della comunicazione istituzionale che, come sempre latitante sulla grandi questioni è stata per di più condizionata dalla posizione ideologica del Sindaco, manifestata con azioni e comunicazioni come al solito solitarie e auto-referenziali.

L’obiettivo – sottolineano i Giovani del Movimento del Territorio – resta quello di non vanificare gli sforzi e rilanciare con forza ed incisività l’impegno assunto nella passata campagna elettorale, offrendo ogni utile contributo alla crescita e allo sviluppo eco-sostenibile della città. Perché i giovani – sottolineano – non sono e non possono essere una categoria da menzionare per convenienza elettorale, ma devono essere destinatari di opportunità e protagonisti consapevoli del loro destino”.