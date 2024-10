Buone notizie dall’Annunziata di Cosenza: fuori pericolo la bimba di 20 mesi che aveva ingerito cannabis

Hanno un epilogo positivo, grazie all’esperienza e alla professionalità degli operatori dell’Annunziata di Cosenza, i due casi diventati noti e che hanno commosso e tenuto in apprensione la comunità dell’intera provincia.

E’ stata trasferita nel reparto di Pediatria la bimba di 20 mesi.

Non destano più preoccupazioni le condizioni cliniche della bimba, giunta in urgenza nella notte del 26/09/2024, in grave stato di coma ed in stato di male epilettico. Ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica diretto dal Dr. Pino Pasqua, la bimba risultò aver ingerito, accidentalmente, in quantità tossiche per l’età ed il peso, la sostanza stupefacente, cannabis.

In stretta collaborazione con il Centro Antiveleni del Bambin Gesù e grazie alle amorevoli cure del personale medico, infermieristico ed OSS di Terapia Intensiva, le condizioni della bambina sono progressivamente migliorate e oggi è stato possibile il trasferimento nella UOC di Pediatria diretta dal Dr. Domenico Sperlì da dove tra pochi giorni, dopo aver smaltito gli effetti tossicologici delle sostanze ingerite, verrà dimessa.

Completa guarigione del piccolo Santiago.

E nella giornata di ieri è tornato a fare visita all’equipe – medici, infermieri e OSS – di Terapia Intensiva il piccolo Santiago, il bimbo travolto da un cancello a Guardia Piemontese, ricoverato nel mese di agosto nella UOC dell’Annunziata di Cosenza.

Il bimbo, accompagnato dai genitori, di ritorno dalla clinica romana dove ha terminato il ciclo di riabilitazione, sta bene e si è intrattenuto a giocare e scherzare con il personale che, durante le lunghe ore di cure lo hanno amorevolmente accudito fino al suo risveglio.

Si concludono a lieto fine due storie drammatiche i cui esiti hanno tenuto con il fiato sospeso intere comunità. La Direzione aziendale e tutto il personale che lavora ed opera all’Annunziata augurano ai piccoli bimbi una vita serena e in salute.