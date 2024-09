Trofeo della Sila 2024, l’Accademia Granata vince il Torneo nella categoria U15

Aggregazione, sana competizione e tanto divertimento. Questi gli elementi che hanno caratterizzato il secondo weekend del “Trofeo della Sila”.

Cala il sipario sull’ottava edizione che, nell’arco di due lunghi e avvincenti fine settimana, ha animato l’impianto sportivo di Moccone ospitando decine di squadre dalla categoria Primi Calci (2016) sino all’Under 15 (2010) passando per Pulcini (2014-2015) ed Esordienti (2012-2013).

A conclusione di questa intensa manifestazione si è disputato il torneo Giovanissimi con otto squadre ai nastri di partenza: FC Crotone, FC Marca, Faradomus, Pro Cosenza, Katane Soccer, Rende New Generation e Accademia Granata RC presente con due gruppi.

Suddivise in due raggruppamenti e con gare da due tempi di 22 minuti ciascuno, le squadre si sono affrontate a viso aperto sin dalle prime battute dimostrando un livello medio molto alto e rendendo il torneo davvero equilibrato e avvincent.

In un clima metereologico dalle temperature autunnali, si sono disputate due semifinali davvero al cardiopalma. Il FC Marca si è aggiudicato il derby contro il Pro Cosenza mentre l’Accademia Granata ha avuto la meglio sul FC Crotone, presente con un gruppo sotto età. Ad aggiudicarsi il torneo in finale, quindi, è stata la società di Reggio Calabria affiliata al Torino. I ragazzi guidati da mister Angelo Giordano sono riusciti a siglare il prezioso goal dell’1-1 nei minuti finali. Dagli undici metri, allora, è salito in cattedra l’estremo difensore Giuseppe Micò capace di respingere quattro penalty e regalare il successo all’Accademia Granata RC.

Oltre all’aspetto puramente competitivo, il torneo U15 ha rappresentato un’ottima occasione, per le società presenti, di completare il percorso di rodaggio fisico e tattico in vista dell’imminente inizio dei campionati d’appartenenza. L’ottava edizione del “Trofeo della Sila 2024” ha rappresentato il primo mattoncino della nuova stagione targata Tornei Giovanili Sicilia. Gli sforzi profusi dal team organizzativo hanno permesso, alle oltre 30 squadre presenti, di vivere due weekend intensi all’insegna dello sport, del relax per le famiglie immersi in una suggestiva location naturale. Su questa lunghezza d’onda Davide Cicero e Francesco Casicci non possono non esprimere la propria soddisfazione: “Il mese di settembre è sempre un periodo particolare e di transizione dopo i mesi estivi. I ragazzi tornano a scuola, riprendono le attività sportive e non è facile riuscire a conciliare il tutto. Per questi motivi, siamo estremamente soddisfatti di essere riusciti a coinvolgere così tante squadre nell’arco di due weekend. In particolare, non possiamo non evidenziare quanto l’aspetto della competizione si sia amalgamato perfettamente al rispetto delle regole. Con grande orgoglio, quindi, salutiamo la Sila e ci proiettiamo ai prossimi impegni. Nel primo weekend di novembre, infatti, sono in programma il Torneo Perla dello Ionio a Giardini Naxos e il Torneo Valle dei Templi ad Agrigento”.