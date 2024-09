L’area LEADER del GAL Valle del Crati grande protagonista con la XIII Summer School di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio

Dal 9 settembre e sino a sabato 14 si svolge con successo la XIII Summer School di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio sul tema “Paesaggi reali fra vulnerabilità e innovazione, Transizioni sostenibili nell’area Leader Valle del Crati”.

La scuola è organizzata dalla Sezione Ambiente e Territorio dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS), in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e il Dipartimento di Scienze aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria, e con il supporto del Centro Ricerche e Studi sul Turismo (CReST), il gruppo di lavoro del Progetto ESSENTIALS, la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, la rivista Fuori Luogo di Sociologia del Territorio, Turismo, Tecnologia, il Comune di Altomonte e il Gruppo di Azione Locale Valle del Crati, che partecipa ai lavori della scuola, che registra la presenza e l’impegno di numerosi studenti e docenti provenienti da tutta Italia, oltre al coinvolgimento di attori del territorio per la discussione e il confronto sui temi del nutrito programma.

La giornata di presentazione dell’evento di alta formazione, tenutasi all’Unical, ha visto la partecipazione al tavolo dei relatori di: Prof.ssa Silvia Sivini e Prof.ssa Gilda Catalano dell’Unical; Prof. Franco Rubino, nella sua qualità di Direttore del DISAG; il Prof. Luca Daconto, dell’Università Milano Bicocca; l’Avv. Rosaria Amalia Capparelli, Presidente del GAL Valle del Crati.

La Presidente del GAL, nell’illustrare il territorio e le sue peculiarità, si è soffermata sull’importanza e sull’opportunità che quest’occasione rappresenta per l’area Leader.

In particolare è stato approfondito lo studio delle aree rurali alla luce delle future sfide, portando all’attenzione il grande impegno che il GAL Valle del Crati sta ponendo nella gestione di diversi progetti integrati, caratterizzati dall’intersettorialità di interventi tutti sinergici tra loro ed orientati allo sviluppo sostenibile, alla tutela, valorizzazione e promozione delle risorse locali.

La Presidente ha illustrato nell’occasione le linee di azione del GAL nell’attuazione del PAL 2014/2022, che vanno dal miglioramento fondiario nelle aziende agricole alla diversificazione e multifunzionalità delle stesse, dal miglioramento dei servizi di base degli Enti Locali al coinvolgimento in diversi progetti di cooperazione.

Inoltre, la Presidente ha ribadito la grande attenzione verso il territorio di riferimento, le sue potenzialità, i suoi problemi e le dinamiche che necessitano del continuo apporto di strumenti di indagine e di intervento strategico per poter affrontare le sfide future ed essere sempre più resilienti.

Nella seconda giornata di lavori, coordinati dalla Prof.ssa Alessandra Corrado, hanno partecipato al tavolo dei relatori gli attori del territorio: il Sindaco del Comune di Bisignano, Francesco Fucile; la Sindaca del Comune di San Marco Argentano, Virginia Mariotti; il direttore del Gruppo di Azione Locale Valle del Crati, Pierfranco Costa; il consulente esperto senior Piani Locali Multisettoriali in ambito sociale e dell’immigrazione, Maurizio Alfano; Valerio Caparelli, in rappresentanza del Distretto del Cibo “Le valli di Plinio”.

Nella terza giornata i docenti e gli studenti, suddivisi in gruppi di lavoro, hanno visitato le realtà dell’area LEADER Valle del Crati: i gruppi Energia e Agricoltura-Cibo si sono recati in visita presso l’azienda Agricola Serragiumenta di Altomonte; il gruppo Turismo presso il comune di San Marco Argentano; il gruppo Migrazioni presso il comune di San Benedetto Ullano.

Nella quarta giornata si sono svolti vari tavoli di lavoro con attori del territorio per la raccolta di informazioni e dati, al quale, tra gli altri, ha partecipato il Sindaco del Comune di Cerzeto, Giuseppe Rizzo.

I corsisti, nella quinta giornata si sono dedicati all’elaborazione dei dati, lavorando alla stesura di proposte progettuali per lo sviluppo locale sostenibile dell’area.

Le stesse proposte progettuali saranno presentate nel corso dell’ultima giornata di lavori, che si terrà sabato 14 Settembre.

Nel corso dell’evento conclusivo, che si terrà nel salone Razetti – Convento dei Domenicani del Comune di Altomonte, parteciperanno: l’Assessore all’Agricoltura, alle Risorse agroalimentari e alla Forestazione della Regione Calabria, Gianluca Gallo; il Sindaco del Comune di Altomonte, Giampietro Coppola; la Presidente del Gruppo di Azione Locale Valle del Crati, Rosaria Amalia Capparelli; numerosi rappresentanti del mondo delle imprese, delle cooperative e del lavoro.