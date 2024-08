Cultura cinematografica, per Ausonia Film Fest arrivano Lina Sastri ed Ettore Bassi

Riconoscimento al talento di artisti nazionali. Formazione. Sensibilizzazione ai temi ambientali e sociali. Teatro, musica e letteratura. Sono, queste, le diverse sfumature che danno colore e forma alla decima e prestigiosa edizione della Mostra delle Arti – Premio Ausonia 2024 che oggi, martedì 20 agosto, dà il via dalla Cittadella Fortificata Bizantina di Cariati a una nuova declinazione: l’Ausonia Film Festival, promosso dal C.S.A.S.I. – Centro Sperimentale Arti dello Spettacolo Italiano – Premio Ausonia.

RENGA E NEK, PREMIO ALLA CAPACITÀ DI FARE SQUADRA

Realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato, il prestigioso riconoscimento, già consegnato nelle scorse settimane a Gigi d’Alessio per la categoria Cantautore, è stato tributato ieri (lunedì 19) anche a Francesco Renga e Filippo Neviani, in arte Nek, impegnati da due anni in un tour che li vede esibirsi insieme con i principali brani della loro carriera ultra-trentennale. Per la categoria musica, nell’ambito dello Jonio Music Fest, è stato assegnato loro da Antonio D’Amico, ideatore del Premio Ausonia e da Andrea Campana, presidente della cooperativa Il Sentiero Sostenibile, il Premio Tour per la capacità di fare squadra e la forza di rinnovarsi. – Mercoledì 21 toccherà ad Achille Lauro che terrà il suo concerto sempre nell’Anfiteatro Maria De Rosis.

UN ROMANZO PER IL CINEMA, PRESENTAZIONE AL MUMAM

Alle ore 21 di oggi (martedì 20) il Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni (Mu.Ma.M), sul corso XX settembre, tra le otto torri di Caraiti, ospiterà la presentazione del romanzo Non essere chi sei (Pav Edizioni) di Chiara Pozzati e Francesco Talarico.

Alle ore 22 si terrà la visione delle migliori opere candidate al concorso cinematografico AFF2024, RADICI: Amina di Luciano Toriello, La mia rocca di Lavinia del Croce e Marco Cardellicchio, The last day of our species di Alessandro Prato, Chi non si evolve si estingue presentato dal Flag La Perla del Tirreno e Solo di Francesco Ronca. Seguirà la premiazione ed il talk Incontri d’arte.

ISPIRATI DALL’ACQUA, I CORTI VINCITORI DELL’AQUAFILMFESTIVAL A CARIATI

Mercoledì 21 si terrà la masterclass sul tema regia e territorio e il giorno successivo, giovedì 22 agosto, la visione dei film e cortometraggi in collaborazione con Aqua Film Festival. Interverranno l’attrice e giornalista Eleonora Vallone, fondatrice e direttrice artistica del Festival internazionale del cinema AquaFilmFestival dedicato all’acqua e alla sostenibilità, l’amministratore di Sorical Cataldo Calabretta e il presidente del Flag Borghi Marinari dello Jonio Cataldo Minò.

LUNEDÌ 26 AGOSTO TALK CON LINA SASTRI

Film diretto dalla regista Lina Sastri, La casa di Ninetta, tratto dall’omonimo libro dell’artista partenopea, già trasposto a teatro, è ambientato a Napoli e racconta la storia di un’anziana donna malata d Alzehimer. Tra le mura della sua casa l’anziana parla dell’amore, della violenza, della famiglia, del dolore e della gioia in una città magica che vive tra realtà e l’immaginazione, presente e il passato. Dopo la visione del film, alla presenza dell’attrice e cantante, seguirà il talk.

ALL’AUSONIA FILM FESTIVAL ANCHE L’ATTORE ETTORE BASSI

Dio come ti amo..per uomini che amano le donne. È, questa, la rappresentazione teatrale che sarà messa in scena martedì 27 dalla compagnia professionale Machina Srl, impresa di produzione teatrale FUS, scritto e interpretato dall’attore, conduttore televisivo e doppiatore Ettore Bassi e da Debora Iannotta.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL PREMIO AUSONIA

Sotto l’alto patrocinio del Ministero della Cultura (MIC) e il patrocinio/partenariato della RAI che ha inteso sostenere l’evento per il suo valore culturale, artistico, sociale, civile e divulgativo, venerdì 23, all’Auditorium Amarelli si terrà CALICI DI STELLE, con l’annullo filatelico di Poste Italiane, la Lectio Magistralis del cavaliere del Lavoro Gloria Tenuta e la premiazione delle migliori esperienze imprenditoriali (Giorgio Franzese, presidente dei Giovani Industriali di Confindustria Cosenza; l’azienda Ecoross Srl; la designer identitaria Luigia Granata; la soprintendente dei Beni Culturali di Cosenza Paola Aurino; l’Istituto d’Istruzione Superiore IIS Majorana di Corigliano – Rossano guidato dal dirigente scolastico Saverio Madera, in particolare per l’Istituto Professionale Alberghiero per il gelato e per l’Istituto Tecnico Agrario per il pluripremiato extravergine d’oliva e Antonello Rispoli, Project Manager di Yes i Start Up Calabria).