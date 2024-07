Cosenza, lavori di posizionamento della nuova segnaletica stradale in via Frugiuele e via Miceli: istituito divieto di sosta temporaneo

Al fine di consentire i lavori di posizionamento, adeguamento e tracciatura della segnaletica stradale, verticale e orizzontale, su via Luigi Miceli e via Domenico Frugiuele, in previsione dell’esecuzione dell’ordinanza n. 32 del 2024 del Settore Viabilità, Trasporti e Mobilità che ha previsto sulle stesse strade delle modifiche viabilistiche, in attuazione della delibera di giunta n.96 del 7 giugno scorso, il comando della Polizia Municipale ha emanato un’apposita ordinanza. Nel provvedimento vengono considerate l’essenzialità degli stessi lavori di posizionamento, adeguamento e tracciatura della segnaletica stradale, verticale e orizzontale, e la comunicazione della ditta incaricata che, per causa di forza maggiore non potrà effettuare l’intervento per come programmato nei giorni 7 e 8 luglio, ma, per come indicato nella stessa comunicazione, nei giorni 14 e 15 luglio prossimi. Considerato, inoltre, che per meglio consentire la realizzazione dei lavori occorre che i tratti stradali interessati siano liberi da veicoli in sosta, l’ordinanza della Polizia Municipale dispone l’istituzione, dalle ore 20,00 del 14 luglio alle ore 18,00 del 15 luglio, del divieto di sosta con rimozione, su ambo i lati, su Via Domenico Frugiuele, nel tratto compreso tra via Cattaneo e via Miceli, e su via Miceli, nel tratto compreso tra via Frugiuele e viale degli Alimena.