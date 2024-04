Indebita percezione di indennità all’Azienda Ospedaliera di Cosenza: otto indagati per truffa aggravata e sequestri per oltre 220mila euro

I militari della Guardia di Finanza di Cosenza hanno svolto una complessa attività di indagine riguardante l’indebita percezione di indennità da parte di personale in servizio nell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Secondo quanto trapelato in fase di accertamenti, collaboratori amministrativi dell’Azienda avrebbero indebitamente retribuito, in favore di altri dipendenti, indennità per turni festivi, straordinari, notturni e reperibilità non corrispondenti alle prestazioni realmente effettuate.

In particolare, l’esame delle buste paga e delle ‘badgiature’ ha evidenziato come gli indagati abbiano effettivamente percepito grosse somme sia per indennità non spettanti sia per ore di straordinario mai svolte, spesso anche in numero rilevante, o liquidate in riferimento a periodi in cui il dipendente, a volte, risultava in malattia. Otto gli indagati denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato per avere, in concorso fra loro, causato l’indebita erogazione di indennità accessorie da parte dell’Azienda Ospedaliera di appartenenza.

A seguito dell’attività d’indagine coordinata dal sostituto Procuratore Antonio Bruno Tridico, è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente delle somme rinvenute sui conti correnti, nonché sugli immobili e sul Tfr degli indagati per un importo complessivo di oltre 220mila euro.