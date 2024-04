Gran Loggia 2024: si é insediato oggi il nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Antonio Seminario

Si é insediato oggi, nel corso della giornata conclusiva della Gran Loggia di Rimini, il nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Antonio Seminario. La cerimonia che é stata ricca di momenti di forte emozione ha avuto luogo in un tempio, allestito nella sala piú grande del Palacongressi, gremitissimo di fratelli arrivati da ogni parte di Italia e dall’estero (ben 33 le delegazioni delle Comunioni straniere presenti) per assistere al suo insediamento. Oltre 5700 si sono iscritti a partecipare alla due giorni massonica, che ha registrato un vero e proprio record di presenze.

Il nuovo Gran Maestro, che succede al Gran Maestro Stefano Bisi ai vertici del Goi, governerà il Grande Oriente d’Italia per cinque anni, da oggi fino al 2029, Nato a Crosia (Cosenza) il 5 febbraio 1958 vive a Rossano, dove é stato iniziato nel 1986. Seminario ha ricoperto importanti cariche all’interno del Goi, è stato Grande Ufficiale, presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Calabria, Primo Gran Sorvegliante e ha rivestito fino all’insediamento avvenuto oggi la carica di Gran Maestro Aggiunto. Appartiene al Rito Scozzese Antico e Accettato. E’ sposato e padre di due figli. Lavora in Calabria come consulente d’imprese e società.

Con il Gran Maestro Antonio Seminario si é insediata anche la Giunta che con lui guiderá il Goi e che é cosI composta:

Sandro Cosmai, Gran Maestro Aggiunto

Giuseppe Trumbatore Gran Maestro Aggiunto

Sergio Monticone Primo Gran Sorvegliante

Raffaele Sechi Secondo Gran Sorvegliant

Marco Vignoni Grande Oratore

Andrea Gabriele Renato Mazzotta Gran Tesoriere