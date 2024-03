Violento scontro auto-moto nel Cosentino. Un uomo, alla guida della moto, e’ stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cosenza.

Il violento impatto e’ avvenuto sulla strada provinciale 241 che porta a Montalto Uffugo. Il centauro, per cause in corso di accertamento, si e’ scontrato con una Peugeot 3008 ed e’ finito a terra, mentre la sua moto e’ finita in un dirupo.

Il centauro e’ stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Il conducente dell’automobile ha riportato ferite lievi.