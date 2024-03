Pallanuoto femminile serie A1, Cosenza perde contro Rapallo: a fine gara la premiazione della Fin con il Comune

Una sconfitta quasi annunciata. Troppo forte la squadra di Rapallo in piena corsa play off per il campionato di serie A1 femminile. A Cosenza, nella piscina comunale, la squadra ligure batte il team allenato da mister Fasanella per 6-20, valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato.

3-6, 1-8, 1-4, 1-2 i tabellini. A segno per la Cosenza pallanuoto Olio di Calabria Igp Ermakova (2), Ciudad, Morrone, Sesti e Mandelli.

Arbitri Bonavita Gianfranco e Rotunno Matteo.

“Una partita molto complicata. Il Rapallo è una squadra che è in piena lotta play-off e vanta giocatrici di livello internazionale. Volevamo fare una bella prestazione per dimostrare che la brutta partita della scorsa giornata è stata solo un passo falso”, le emozioni espresse a fine match dalle protagoniste in vasca.

Al termine, la Fin Calabria ha voluto premiare la squadra bruzia.

“Il Comitato ha voluto premiare le atlete che nella scorsa stagione sportiva hanno contribuito alla promozione della società in serie A1. La premiazione è consistita nel consegnare alle atlete Brandimarte, Stavolo, Koide, De Mari, Manna, Malluzzo, Morrone, Le Fosse, Sesti, Zaffina, Nisticò, Greco, Reda e Sena e agli allenatori Fasanella e Manna e alla dirigente Luisa Pirillo una piccola targa ricordo. Successivamente è stata premiata la società maschile della Cosenza pallanuoto vincitrice dei Campionati Regionali di Categoria Under 16 e Under 18 con due targhe ricordo. Presenti all’evento, presentato da Antonio Stagliano, il vicepresidente del Comitato Calabro Piero Alampi e il delegato regionale alla pallanuoto Salvatore De Mari.

Pienamente soddisfatta anche l’assessore del Comune di Cosenza, Pina Incarnato, che ha annunciato ufficialmente anche il patrocinio comunale. “Siamo felici e vicini a questo splendido gruppo”, le sue parole.

Felice, il patron della società Aqa Francesco Manna che ha accolto, insieme ai dirigenti Armando Filomia e Andrea Borsani la delegazione comunale e la Fin regionale in un clima festoso e con tanta partecipazione, nonostante la sconfitta in acqua.