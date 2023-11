Agricoltura sostenibile, musica e degustazioni olio Evo: nel centro storico di Cosenza due giorni di eventi con La Giostra APS

C’è un posto, nel centro storico di Cosenza, in cui la cultura incontra la natura e il benessere. È la Dimora Storica Giostra Vecchia di Palazzo Grisolia che ospiterà sabato 25 e domenica 26 novembre due eventi dedicati all’arte, all’agricoltura sostenibile e ai prodotti di qualità del territorio.



Il primo appuntamento è il 25 novembre, alle 17.30, con la presentazione del libro di Piero Bevilacqua “Un’agricoltura per il futuro della Terra”. Il volume è un’analisi sugli effetti dell’agricoltura industriale che ha mostrato nel tempo il suo lato distruttivo, sia degli equilibri naturali che dei rapporti sociali. Con sempre più evidenza essa compromette la fertilità del suolo, inquina gli habitat, riduce la biodiversità e mette a rischio la salute umana. Ne discute con l’autore Franco Laratta, ma sono previsti anche gli interventi di altri ospiti.



Il 26 novembre, a partire dalle 10, in occasione della Giornata mondiale dell’olivo, si terrà l’evento esperienziale “EvoVivaldi”, organizzato in collaborazione con Glees. Virtuosismi musicali e degustazioni guidate accompagneranno gli appassionati e i curiosi in un’esperienza immersiva di note e sapori alla ricerca della qualità dell’olio extra vergine di oliva. Al termine, sfizi di EVO, gustosi abbinamenti tra olio extra vergine di oliva, Pane Storto e prodotti tipici locali. Mattia Salemme al pianoforte e Delia Marra al violino accompagneranno l’esperienza di degustazione con le musiche di Vilaldi. I partecipanti saranno guidati alla conoscenza dell’olio Evo da Amalia Ruffolo e Gerardo Greco.

Le iniziative sono promosse dalla neonata associazione di promozione sociale La Giostra, un sodalizio tutto al femminile finalizzato a promuovere eventi socioculturali nel centro storico della città al fine di contrastarne la marginalizzazione e valorizzarne le peculiarità.

I posti sono limitati e per partecipare è previsto un contributo. Parte del ricavato sarà destinato a sostenere i progetti sociali dell’associazione. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero di telefono 347.5034310 oppure si può scrivere un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica lagiostraaps23@gmail.com.